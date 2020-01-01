Джошуа: Я не боюсь Уайлдера, хотя он опасен

Джошуа бы вышел в ринг, чтобы нокаутировать Уайлдера
#Джошуа, #Уайлдер
Источник – Tribuna.com.
Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа хочет провести бой с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером.
Об этом он заявил в интервью Sky Sports.
“Со мной Уайлдер не сделал бы этого в седьмом раунде. Я бы вышел в ринг, чтобы нокаутировать его. Это был бы бой чемпиона против чемпиона.
Я бы не позволил ему комфортно чувствовать себя на ринге со мной. Я не боюсь Уайлдера, хотя и знаю, что он опасен”, – сказал Джошуа.
“Со мной Уайлдер не сделал бы этого в седьмом раунде. Я бы вышел в ринг, чтобы нокаутировать его. Это был бы бой чемпиона против чемпиона.
Я бы не позволил ему комфортно чувствовать себя на ринге со мной. Я не боюсь Уайлдера, хотя и знаю, что он опасен”, – сказал Джошуа.
Ранее, Джошуа хочет провести бой с Уайлдером в Великобритании.
Напомним, Джошуа хочет провести бой в Африке.
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