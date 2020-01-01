Гассиев может вернуться на ринг 29 февраля

Бой состоится в техасском Фриско

#Гассиев, #Варгас

Источник – allboxing.ru.

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев проведет свой дебютный бой в супертяжелой весовой категории 29 февраля в техасском Фриско в рамках одного шоу с боем Майки Гарсии против Джесси Варгаса.

Об этом тренер боксера Абель Санчес заявил в интервью ESPN.

Боевой вес Мурата сейчас составляет 102-103,5 кг, и он очень хорошо показывает себя на тренировках.

Напомним, что в последний раз Гассиев выходил на ринг в июле 2018 года. Вскоре после этого ему была проведена операция по устранению травмы плеча, из-за которой он вынужден был отказаться от тренировок на полгода. Весной 2019 года его возобновил тренировки и планировал провести бой 27 июля, однако в процессе подготовки вновь травмировал плечо и вынужден был вновь взять паузу для восстановления.

Напомним, россиянин нокаутировал Гвоздика и объединил титулы WBC и IBF.