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Бокс

Гірн назвал дату и место боя Усик – Чисора

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Промоутер прояснил ситуацию со следующим поединком украинца

#Гірн, #Усик

Источник – iSport.ua.

Украинский боксер Александр Усик 7 марта в Манчестере проведет бой с британцем Дереком Чисорой.

Об этом промоутер Эдди Гірн заявил iFL TV.

“Мы готовы организовать бой Усик – Чисора 7 марта в Манчестере. Дерек готов встретиться с Александром. В руководстве WBO говорят, что Усик – обязательный претендент на пояс Джошуа. Но IBF заявляет, что есть Пулев. Нам нужен порядок в сложившейся ситуации.

Я сказал Усику, если нам выпадет WBO, Джошуа проведет следующий бой с ним. Если нет, он встретится с Чисорой, а победитель выйдет на Джошуа или Пулева”, – сказал Гірн.

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Источник: champion.com.ua
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