Ломаченко и Лопес могут подраться в Саудовской Аравии

Украинец может провести бой в Саудовской Аравии

#Лопес, #Ломаченко

Источник – allboxing.ru.

Объединительный бой в легком весе между Василием Ломаченко и Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО) может пройти в США в апреле или в Саудовской Аравии в мае.

Об этом промоутер Боб Арум заявил в интервью Boxingscene.com.

“Ломаченко дерется с Лопесом. Считайте, сделка закрыта. Осталось только решить вопрос с местом проведения боя. У нас есть два предложения из Нью-Йорка: Madison Square Garden против Barclays Center. А еще у нас есть предложение из Саудовской Аравии. По поводу даты … Бой состоится в апреле. В худшем случае, в мае, если мы все же согласимся сделать поединок в Саудовской Аравии. Раньше никак, ведь мусульмане будут праздновать Рамадан (до 23 мая)”, – сказал Арум.

Напомним, Альварес признан лучшим боксером года по версии ESPN.

Ранее Арум назвал следующего соперника Джошуа.