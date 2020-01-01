Новое на сайте

еще
Среда, 1 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксЛомаченко и Лопес могут подраться в Саудовской Аравии
Бокс

Ломаченко и Лопес могут подраться в Саудовской Аравии

AdminНет комментариев
Добавлено

Украинец может провести бой в Саудовской Аравии

#Лопес, #Ломаченко

Источник – allboxing.ru.

Объединительный бой в легком весе между Василием Ломаченко и Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО) может пройти в США в апреле или в Саудовской Аравии в мае.

Об этом промоутер Боб Арум заявил в интервью Boxingscene.com.

“Ломаченко дерется с Лопесом. Считайте, сделка закрыта. Осталось только решить вопрос с местом проведения боя. У нас есть два предложения из Нью-Йорка: Madison Square Garden против Barclays Center. А еще у нас есть предложение из Саудовской Аравии.

По поводу даты … Бой состоится в апреле. В худшем случае, в мае, если мы все же согласимся сделать поединок в Саудовской Аравии. Раньше никак, ведь мусульмане будут праздновать Рамадан (до 23 мая)”, – сказал Арум.

Напомним, Альварес признан лучшим боксером года по версии ESPN.

Читайте также:  Усик: Я не против встретиться с Чисорой, но хочет ли этого боя Гірн

Ранее Арум назвал следующего соперника Джошуа.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

пятнадцать − 14 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Гірн назвал дату и место боя Усик – Чисора

Усик: Хочу мира в каждый дом, в каждое сердце

Поединок Кличко признан боем десятилетия

Сауль Альварес стал лучшим боксером 2019 года по версии Boxing News

Паскаль раздельным решением судей победил Джека

Закрыть