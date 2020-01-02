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Бокс

Арум: Джошуа завершит карьеру в 2020 году

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Пулев готовится к бою с Джошуа

#Джошуа, #Арум

Источник – vringe.com.

Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) следовало бы отказаться от титулов по версиям WBO и IBF и дождаться победителя боя-реванша за звание чемпиона мира по версии WBC между американцем Діонтеєм Уайлдером (42-0-1, 41 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (29-0-1. 20 КО).

Об этом заявил промоутер Боб Арум.

“Хотите прогноз на 2020 год? В следующем году Джошуа завершит карьеру. Да-да, не будет больше никакого Джошуа. Зря вы все недооцениваете шансы Пулева. Он очень упорно готовится – не вытаскивать свою за ** ницю из зала”, – отметил Арум.

Ранее, Джошуа хочет провести бой в Африке.

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Напомним, Альварес признан лучшим боксером года по версии ESPN.

Источник: champion.com.ua
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