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Бокс

Джошуа хочет провести бой с Уайлдером в Великобритании

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Британец планирует боксировать на стадионе

#Уайлдер, #Джошуа

Источник – sport.ua.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа хотел бы у себя на родине провести бой против чемпиона WBC Деонтея Уайлдера.

Об этом Энтони заявил в интервью IFL TV.

“80 тысяч человек или любая другая арена, которая может вместить всего лишь 15 тысяч? Я думаю, что имеет смысл провести бой в Великобритании.

Вероятно, это то, что и является препятствием, – мы хотим устроить этот поединок здесь. Безусловно, стоит учитывать трансляции, однако мы должны в первую очередь думать о том, что имеет смысл для нашего дивизиона. Иногда стоит выбраться за пределы своего окружения, чтобы что-то заработало лучше”, – сказал Джошуа.

Ранее, Джошуа хочет провести бой в Африке.

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Напомним, Альварес признан лучшим боксером года по версии ESPN.

Источник: champion.com.ua
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