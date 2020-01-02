Джошуа: У Уайлдера 40 поединков, почему он до сих пор не объединил пояса в хевівейті

Джошуа раскритиковал Уайлдера за неспособность объединить пояса в супертяжелом весе

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Источник – xsport.ua.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа хочет драться с обладателем пояса WBC Деонтеем Уайлдером.

Об этом рассказал сам боксер.

“Мы сделали это, мы объединили титулы за 20 боев. У Уайлдера 40 поединков. Почему он до сих пор не объединил пояса в хевівейте? Если он этого хочет, то может сделать это с нами. Нас легко найти. За мной стоит отличная команда, так что пусть с нами свяжется. На данный момент есть два чемпиона мира в супертяжелом весе, но я хочу, чтобы люди решили, кто из них настоящий.

Я всегда говорил, что мы с Уайлдером выступаем в одном дивизионе, в одну эпоху, так что наш бой должен состояться. Мы устроим еще один потрясающий вечер бокса. Уайлдер может прийти к нам и стать частью истории. Мы пытаемся покорить в боксе самые высокие вершины. Появление Уайлдера в моем послужном списке станет для меня честью”, – рассказал Джошуа.