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Бокс

Гарсия: В 2020 году планирую провести бой с Пакьяо

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Боксер намерен встретиться с легендарным Пакьяо

#Пакьяо, #Гарсия

Источник – sport.ua.

Американский боксер Майки Гарсия хочет в 2020 году организовать поединок с легендарным 41-летним Мэнни Пакьяо, который не спешит завершать карьеру.

Об этом Гарсия заявил в интервью BoxingScene.

“Многие ждут моего боя с Пакьяо, и сейчас есть возможность все организовать. Пока Мэнни занят работой в правительстве Филиппин, а мне нужно провести бой-возвращение после поражения от Спэнса.

Но на вторую половину 2020 года вполне можно организовать бой с Пакьяо. Я жду больших боев, и бой с Мэнни – самый для меня сейчас.

Очень хочу драться с ним. В бою против Турмана он меня очень впечатлил. Старый-добрый Пакьяо, который будто вернулся на 10 лет назад”, – отметил Гарсия.

Ранее, Пакьяо стал автором невероятного рекорда.

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Напомним, Джошуа хочет провести бой в Африке.

Источник: champion.com.ua
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