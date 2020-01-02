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Бокс

Гірн: Поединок с Усиком будет очень опасным для Джошуа

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Эдди Гірн прокомментировал бой между Усиком и Джошуа

#Джошуа, #Усик #Гірн

Источник – xsport.ua.

Бой украинца Александра Усика (17-0, 13 КО) и чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) может стать событием года в боксе.

Об этом рассказал промоутер Эдди Гірн.

“Я думаю, что Александру нужен еще один бой. Я считаю, что бой против Джошуа будет очень опасным для него. Однако поединок с Усиком будет очень опасным и для Энтони.

Бой Усик – Джошуа может стать совершенно грандиозным событием. Даю миллион процентов, что Энтони согласится на это”, – рассказал Гірн.

Напомним, Гірн назвал дату и место боя Усик – Чисора.

Ранее, Джошуа хочет провести бой в Африке.

Источник: champion.com.ua
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