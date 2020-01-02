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Бокс

Ломаченко: Дэвис и Мейвезер в боксе ради денег

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Украинец раскритиковал Дэвиса и его промоутера

#Ломаченко, #Дэвис

Источник – Tribuna.com.

Боксер Джервонта Дэвис и его промоутер Флойда Мейвезер-младший в боксе находятся только ради денег.

Об этом украинец Василий Ломаченко заявил в интервью THE FIGHT with Teddy Atlas.

“Они не боксеры, а бизнесмены. Они здесь только ради денег. А меня интересуют бои с лучшими из лучших.

Мне это нужно ради наследства и ради истории. Ради моей истории и ради истории бокса”, – сказал Ломаченко.

Напомним, Альварес признан лучшим боксером года по версии ESPN.

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Источник: champion.com.ua
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