Ломаченко: Дэвис и Мейвезер в боксе ради денег

Украинец раскритиковал Дэвиса и его промоутера
#Ломаченко, #Дэвис
Источник – Tribuna.com.
Боксер Джервонта Дэвис и его промоутер Флойда Мейвезер-младший в боксе находятся только ради денег.
Об этом украинец Василий Ломаченко заявил в интервью THE FIGHT with Teddy Atlas.
“Они не боксеры, а бизнесмены. Они здесь только ради денег. А меня интересуют бои с лучшими из лучших.
Мне это нужно ради наследства и ради истории. Ради моей истории и ради истории бокса”, – сказал Ломаченко.
“Они не боксеры, а бизнесмены. Они здесь только ради денег. А меня интересуют бои с лучшими из лучших.
Мне это нужно ради наследства и ради истории. Ради моей истории и ради истории бокса”, – сказал Ломаченко.
Напомним, Альварес признан лучшим боксером года по версии ESPN.
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