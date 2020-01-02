Организовывать бои для Ломаченко стало намного легче – Клімас

Егіс Клімас прокомментировал организацию боев Василия Ломаченко

#Ломаченко, #бокс

Источник – xsport.ua.

Менеджер чемпиона по версиям WBC, WBO и WBA Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) Егіс Клімас назвал причину перехода украинца в легкий вес.

Об этом рассказал сам Егіс Клімас.

“Все зависит от политики, различных телевизионных сетей. Именно поэтому мы решили выступать в разных весовых категориях, поскольку бывало так, что у промоутера есть некий боксер, который подписал контракт с другой сетью. В 126-130 фунтах мы не могли собрать все пояса.

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Ломаченко легко делает 135 фунтов. Он легко с этим справляется. Сначала было сложно, ведь никто не хотел драться против парня с рекордом 3-1. Однако теперь Ломаченко – первый номер pound-for-pound. Все знают, что благодаря бою с Ломаченко можно заработать. Мне кажется, что сейчас устраивать бои стало немного легче, чем раньше”, – рассказал Клімас.

Напомним, Альварес признан лучшим боксером года по версии ESPN.