Усик: Нашел нормального тренера, когда стал чемпионом мира

К последним поединкам готовился под руководством Ткаченко

#Ткаченко #Усик

Источник – sport.ua.

Обязательный претендент на пояс WBO в супертяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) доволен сотрудничеством с нынешним тренером – Юрием Ткаченко.

Об этом он заявил в интервью собственному You-Tube канала USYK17.

“Почему у меня так часто меняется команда? Это просто объяснить. Собрать профессиональную команду, которая будет с тобой на протяжении долгого времени – это очень сложно. Я нашел тренера, нормального боксерского тренера только после того, как стал абсолютным чемпионом мира. Я не беру таких людей, как Анатолий Николаевич Ломаченко, Сергей Юрьевич Лапин, которые всю карьеру со мной.

А вот с Юрием Ивановичем Ткаченко мы начали работать, когда я к Белью готовился. Хотя мы и в любителях с ним работали. Представляете, сколько времени нужно было, чтобы его найти? А он был здесь, рядом, мы виделись, общались, созванивались. Всему свое время”, – сказал Усик.