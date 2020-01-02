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Бокс

Усик: Нашел нормального тренера, когда стал чемпионом мира

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К последним поединкам готовился под руководством Ткаченко

#Ткаченко #Усик

Источник – sport.ua.

Обязательный претендент на пояс WBO в супертяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) доволен сотрудничеством с нынешним тренером – Юрием Ткаченко.

Об этом он заявил в интервью собственному You-Tube канала USYK17.

“Почему у меня так часто меняется команда? Это просто объяснить. Собрать профессиональную команду, которая будет с тобой на протяжении долгого времени – это очень сложно. Я нашел тренера, нормального боксерского тренера только после того, как стал абсолютным чемпионом мира. Я не беру таких людей, как Анатолий Николаевич Ломаченко, Сергей Юрьевич Лапин, которые всю карьеру со мной.

А вот с Юрием Ивановичем Ткаченко мы начали работать, когда я к Белью готовился. Хотя мы и в любителях с ним работали. Представляете, сколько времени нужно было, чтобы его найти? А он был здесь, рядом, мы виделись, общались, созванивались. Всему свое время”, – сказал Усик.

Ранее, Гірн назвал условия боя Джошуа – Усик.

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Напомним, Джошуа вернул себе чемпионские титулы, одержав победу над Энди Руисом единогласным решением судей.

Источник: champion.com.ua
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