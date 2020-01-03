Бой Деревянченко – Головкин стал лучшим поединком 2019 года

BoxingScene определило лучший бой года

#Деревянченко, #Головкин

Источник – Tribuna.com.

Поединок украинского боксера среднего веса Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО) с казахстанцем Геннадием Головкиным (39-1-1, 35 KO) стал лучшим в 2019 году по версии издания BoxingScene.

Об этом сообщает сайт издания.

Напомним, Деревянченко уступил в 12-раундовом конкурентном бою за титул IBF Головкин по решению судей. Головкина освистали зрители после победы над Дерев’янченком.