Бой Деревянченко – Головкин стал лучшим поединком 2019 года

BoxingScene определило лучший бой года
#Деревянченко, #Головкин
Источник – Tribuna.com.
Поединок украинского боксера среднего веса Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО) с казахстанцем Геннадием Головкиным (39-1-1, 35 KO) стал лучшим в 2019 году по версии издания BoxingScene.
Об этом сообщает сайт издания.
Напомним, Деревянченко уступил в 12-раундовом конкурентном бою за титул IBF Головкин по решению судей. Головкина освистали зрители после победы над Дерев’янченком.
Напишите здесь свой комментарий
Имя
Email
Пожалуйста, введите ответ цифрами: