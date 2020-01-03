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Джошуа: Планирую провести еще около 15 боев

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Боксер обозначил рамки возможного завершения карьеры

#Джошуа, #Руис

Источник – sport.ua.

Британский боксер Энтони Джошуа, который недавно вернул себе три титулы супертяжелого веса, намерен провести в карьере еще около 15-ти поединков.

Об этом он заявил в интервью BoxingScene.

“Думаю, до завершения карьеры проведу еще примерно 14-15 боев. В результате у меня в профессионалах будет не больше 35-40 поединков”, – сказал Джошуа.

30-летний боксер провел 24 боя, выиграл 23 из них и 1 раз проиграл.

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Не исключено, что в 2020 году Джошуа выйдет в ринг против украинца Александра Усика.

Напомним, Гірн назвал дату и место боя Усик – Чисора.

Ранее, Джошуа хочет провести бой в Африке.

Источник: champion.com.ua
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