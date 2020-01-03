Экс-чемпион WBO госпитализирован с ножевыми ранениями

Экс-чемпион WBO в первом легком весе Хорхе Родриго Барриос госпитализирован в Аргентине с ножевыми ранениями в грудь, руку и спину, полученными утром 1 января.
Барриос находился в толпе людей, которые праздновали наступление нового года, когда к нему подошел незнакомый мужчина, обнял его, а затем нанес несколько ударов ножом, забрал его кошелек и телефон и скрылся. Личность нападавшего уже установлена, объявлен в розыск.
По одной из версий нападение на Барриоса могло быть связано с местью за то, что случилась в 2010 году по его вине автомобильную аварию, в которой погибла беременная женщина. Барриос получил за эту аварию четыре года и отсидел три с половиной из них. Этот инцидент также фактически положил конец карьере экс-чемпиона: из-за судебных разбирательств и тюремного заключения он не выходил на ринг почти девять лет.