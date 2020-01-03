Сопернику Далакяна грозит штраф в 25 тысяч долларов

Хосбер Перес должен следить за своим весом

Источник – Чемпион.

Если на церемонии взвешивания вес соперника Артема Далакяна Хосбера Переса превысит 50,8 кг (рамки весовой категории, по которой украинец является чемпионом), венесуельцю грозит штраф в размере 25 тысяч долларов.

По информации Champion.com.ua в подписанном контакте на чемпионский бой Артем Далакян – Хосбер Перес, который пройдет в Киеве 8 февраля, есть такой пункт.

Отметим, что в профессиональном боксе возникают ситуации, когда боксеры не укладываются в рамки своих весовых категорий. Украинские боксеры тоже были в числе тех, кто проиграл бой весе. Например, в январе 2009 года Юрий Барашьян упустил возможность стать чемпионом мира WBA после того, как не смог уложиться в лимит своей весовой категории. На официальной церемонии взвешивания, которая состоялась накануне поединка с обладателем титула венгром Золтаном Эрдейи, вес украинца оказался 80,18 кг, в то время, как лимит полутяжелого категории составляет 79,379 кг. Правда, бой тогда все-таки состоялся и Барашьян проиграл. Но даже в случае победы титул не достался украинцу.

Напомним, чемпион мира WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) Артем Далакян 8 февраля 2020 года проведет уже четвертый по счету защиту своего чемпионского титула в Киеве в КВЦ “Парковый”. Соперником украинца станет 24-летний Хосбер Перес из Венесуэлы, который за свой стиль ведения боя получил рінгнейм Лавина. Это будет дебютный поединок Переса в Европе, и он уже заявил, что намерен вернуться в Венесуэлу с чемпионским поясом Артема.

Артем Далакян представляет компанию Union Boxing Promotion и является единственным украинским боксером, который все свои чемпионские защити провел в Украине. Всего на профессиональном ринге Далакян провел 19 боев и еще ни разу после завершения поединка судья не поднимал руку его сопернику. В активе Артема 19 побед, 14 из которых – досрочные (процентов нокаутов 73,68), а его агрессивный и бескомпромиссный стиль в ринге признан экспертами и фанатами бокса со всего мира.

В андеркарте боксерского шоу от Union Boxing Promotion также выступят украинцы Арам Фаніян, Андрей Исаков и Карен Чухаджян. Всего в этот февральский вечер в ринг выйдут 16 (!) боксеров. Настоящей изюминкой андеркарта станет отдельный турнир в формате которого 8 боксеров проведут трьохраундові бои и определят победителя по олимпийской системе (четвертьфиналы, полуфиналы и финал). 8 февраля в КВЦ “Парковый” будет по-настоящему жарко! Билеты на уникальное боксерское шоу уже в продаже, стоимость от 600 до 1810 гривен.