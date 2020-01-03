В андеркарде боя Далакян – Перес состоится турнир в необычном формате – “Ты-чемпион”

Источник – Чемпион.

Организаторы боя, в котором украинец Артем Далакян (19-0, 14 KO) будет защищать титул WBA в наилегчайшем весе (50,8 кг) против Хосбера Переса из Венесуэлы, запланировали необычный андекард.

Как стало известно Champion.com.ua настоящей изюминкой андеркарта станет отдельный турнир в формате которого 8 боксеров проведут трьохраундові бои и определят победителя по олимпийской системе (четвертьфиналы, полуфиналы и финал). Турнир с названием “Ты-чемпион”, весьма популярный в США и Британии, а в Украине состоится впервые.

Расписание боев:

Вадим Титаренко (Харьков) – Руслан Белинский (Біляєвка)

Никита Рыбка (Харьков) – Игорь Садовник (Одесса)

Радион Гузько (Каменское) – Сергей Сорока (Краснокутск)

Артем Корниенко (Миргород) – Артем Судоплатов (Павлоград)

Отметим, что турнир состоится в рамках полусреднего веса (67,7 кг).

8 февраля в КВЦ “Парковый” будет по-настоящему жарко. Билеты на уникальное боксерское шоу уже в продаже, стоимость от 600 до 1810 гривен.

Ранее Чемпион сообщал о штраф, который может получить Хосбер Перес.