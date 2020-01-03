В андеркарде боя Далакян – Перес состоится турнир в необычном формате – “Ты-чемпион”

Организаторы боя, в котором украинец Артем Далакян (19-0, 14 KO) будет защищать титул WBA в наилегчайшем весе (50,8 кг) против Хосбера Переса из Венесуэлы, запланировали необычный андекард.
Как стало известно Champion.com.ua настоящей изюминкой андеркарта станет отдельный турнир в формате которого 8 боксеров проведут трьохраундові бои и определят победителя по олимпийской системе (четвертьфиналы, полуфиналы и финал). Турнир с названием “Ты-чемпион”, весьма популярный в США и Британии, а в Украине состоится впервые.