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Бокс

В андеркарде боя Далакян – Перес состоится турнир в необычном формате – “Ты-чемпион”

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Источник – Чемпион.

Организаторы боя, в котором украинец Артем Далакян (19-0, 14 KO) будет защищать титул WBA в наилегчайшем весе (50,8 кг) против Хосбера Переса из Венесуэлы, запланировали необычный андекард.

Как стало известно Champion.com.ua настоящей изюминкой андеркарта станет отдельный турнир в формате которого 8 боксеров проведут трьохраундові бои и определят победителя по олимпийской системе (четвертьфиналы, полуфиналы и финал). Турнир с названием “Ты-чемпион”, весьма популярный в США и Британии, а в Украине состоится впервые.

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Расписание боев:

Вадим Титаренко (Харьков) – Руслан Белинский (Біляєвка)

Никита Рыбка (Харьков) – Игорь Садовник (Одесса)

Радион Гузько (Каменское) – Сергей Сорока (Краснокутск)

Артем Корниенко (Миргород) – Артем Судоплатов (Павлоград)

Отметим, что турнир состоится в рамках полусреднего веса (67,7 кг).

8 февраля в КВЦ “Парковый” будет по-настоящему жарко. Билеты на уникальное боксерское шоу уже в продаже, стоимость от 600 до 1810 гривен.

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Ранее Чемпион сообщал о штраф, который может получить Хосбер Перес.

Источник: champion.com.ua
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