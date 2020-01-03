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В США умер четырехкратный чемпион мира

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В возрасте 60 лет скоропостижно скончался Карлос Де Леон

#Карлос, #США

Источник – allboxing.ru.

В Нью-Йорке в возрасте 60 лет скоропостижно скончался бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Карлос Де Леон.

Об этом сообщает Всемирный боксерский совет.

Карлос Де Леон стал вторым в истории чемпионом мира в первом тяжелом весе (эта весовая категория была основана WBC в 1979 году) и первым, кто завоевал этот пояс, победив действующего чемпиона.

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Де Леон также является единственным в истории четырехкратным чемпионом мира в первом тяжелом весе: он владел поясом WBC в этой категории в 1980-82, 1983-85, 1986-88 и 1989-90 годах.

Напомним, Альварес признан лучшим боксером года по версии ESPN.

Ранее Арум назвал следующего соперника Джошуа.

Источник: champion.com.ua
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