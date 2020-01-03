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Бокс

Усик может провести бой с Паркером за пояс WBO

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Украинец может сразу боксировать за титул

#Усик #Паркер

Источник – sport.ua.

Если британец Энтони Джошуа выберет защита по линии IBF поединок с Кубратом Пулевым, то есть вероятность, что WBO сделает свой пояс вакантным.

Об этом сообщает WorldBoxingNews.

За него могут боксировать Александр Усик и новозеландец Джозеф Паркер, который занимает второе место в рейтинге WBO.

Отметим, что промоутер Эдди Гірн ведет дела Паркера, Усика и Джошуа. Поэтому договориться о объединительный бой будет несложно.

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Ранее Усик проведет поединок с Дереком Чисорой.

Напомним, Гірн назвал условия боя Джошуа – Усик.

Источник: champion.com.ua
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