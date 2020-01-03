Усик может провести бой с Паркером за пояс WBO

Украинец может сразу боксировать за титул
#Усик #Паркер
Источник – sport.ua.
Если британец Энтони Джошуа выберет защита по линии IBF поединок с Кубратом Пулевым, то есть вероятность, что WBO сделает свой пояс вакантным.
Об этом сообщает WorldBoxingNews.
За него могут боксировать Александр Усик и новозеландец Джозеф Паркер, который занимает второе место в рейтинге WBO.
Отметим, что промоутер Эдди Гірн ведет дела Паркера, Усика и Джошуа. Поэтому договориться о объединительный бой будет несложно.
Ранее Усик проведет поединок с Дереком Чисорой.
Напомним, Гірн назвал условия боя Джошуа – Усик.
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