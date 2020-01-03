Усик: Спорт – творение всевышнего

Александр Усик прокомментировал свое отношение к спорту

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Источник – ВИТРАЖИ.

Украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) указал на разницу между боксом и реальной жизнью.

Об этом рассказал сам боксер.

“В боксе у нас есть правила. В жизни они тоже есть, но они часто нарушаются людьми, которые их не придерживаются. Так что нужно быть к этому готовым. Знаете, мне задают вопрос: “Вот бокс, ты же православный, ты бьешься…”. Я говорю, что не бьюсь. Это же тоже творение всевышнего. Он создал спорт, чтобы люди соревновались.

Я не выхожу в ринг к своему оппоненту с намерениями причинить вред его жизни или причинить вред его семье. Я выхожу с ним тягаться. И даже в профессиональном боксе сейчас. Мы можем сказать, что это действительно опасно. Получается два оружия и сталкиваются друг с другом. Даже там, если я буду видеть, что я более сильно выгляжу на фоне своего соперника, не знаю, возможно, я не буду так сильно его бить по голове, а, например, переведу свои удары ниже, буду бить по корпусу. Как-то так. Я без ненависти выхожу. Я выхожу просто соревноваться и все”, – рассказал Усик