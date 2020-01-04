Джошуа готов отказаться от титула WBO

Международная боксерской федерация и Всемирная боксерская организация требуют от британца немедленных защит
#Джошуа
Источник – 24boxing.com.ua.
Британский чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) смирился с потерей одного из поясов.
Об этом сообщает RingPolska.
Международная боксерской федерация и Всемирная боксерская организация требуют от британца немедленных защит.
Джошуа склоняется к бою с обязательным претендентом от IBO болгарином Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО).
Но WBO должен сделать его своим претендентом, чтобы иметь возможность вернуть титул уже в этом году.
Напомним, Усик может провести бой с Паркером за пояс WBO.
Ранее Усик проведет поединок с Дереком Чисорой.
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