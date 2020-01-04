Джошуа готов отказаться от титула WBO

Международная боксерской федерация и Всемирная боксерская организация требуют от британца немедленных защит

#Джошуа

Источник – 24boxing.com.ua.

Британский чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) смирился с потерей одного из поясов.

Об этом сообщает RingPolska.

Международная боксерской федерация и Всемирная боксерская организация требуют от британца немедленных защит.

Джошуа склоняется к бою с обязательным претендентом от IBO болгарином Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО).

Но WBO должен сделать его своим претендентом, чтобы иметь возможность вернуть титул уже в этом году.

Напомним, Усик может провести бой с Паркером за пояс WBO.

Ранее Усик проведет поединок с Дереком Чисорой.