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Бокс

Джошуа готов отказаться от титула WBO

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Международная боксерской федерация и Всемирная боксерская организация требуют от британца немедленных защит

#Джошуа

Источник – 24boxing.com.ua.

Британский чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) смирился с потерей одного из поясов.

Об этом сообщает RingPolska.

Международная боксерской федерация и Всемирная боксерская организация требуют от британца немедленных защит.

Джошуа склоняется к бою с обязательным претендентом от IBO болгарином Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО).

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Но WBO должен сделать его своим претендентом, чтобы иметь возможность вернуть титул уже в этом году.

Напомним, Усик может провести бой с Паркером за пояс WBO.

Ранее Усик проведет поединок с Дереком Чисорой.

Источник: champion.com.ua
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