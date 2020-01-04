Ломаченко вошел в ТОП-5 престижного рейтинга

Чемпион мира в легком весе украинец Василий Ломаченко сохранил 5 строчку в рейтинге лучших боксеров мира в не зависимости от весовой категории по версии BoxRec.
За прошлый месяц в десятке лучших боксеров планеты произошло одно серьезное изменение. Британская суперзвезда бокса Энтони Джошуа, который в начале декабря вернул себе утраченные чемпионские пояса, победив в реванше Энди Руиса-младшего, сразу занял 8 строчку, потеснив с десятой позиции обладателя титула WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера.