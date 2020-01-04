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Бокс

Ломаченко вошел в ТОП-5 престижного рейтинга

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Источник – Чемпион.

Чемпион мира в легком весе украинец Василий Ломаченко сохранил 5 строчку в рейтинге лучших боксеров мира в не зависимости от весовой категории по версии BoxRec.

За прошлый месяц в десятке лучших боксеров планеты произошло одно серьезное изменение. Британская суперзвезда бокса Энтони Джошуа, который в начале декабря вернул себе утраченные чемпионские пояса, победив в реванше Энди Руиса-младшего, сразу занял 8 строчку, потеснив с десятой позиции обладателя титула WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера.

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Все остальные боксеры сохранили за собой прежние места, пишет Братство Кличко.

Рейтинг боксеров pound-for-pound по версии BoxRec:

1. Сауль Альварес (Мексика);

2. Теренс Кроуфорд (США);

3. Геннадий Головкин (Казахстан);

4. Эррол Спенс-младший (США);

5. Василий Ломаченко (Украина);

6. Мигель Берчельт (Мексика);

7. Каллум Смит (Великобритания);

8. Энтони Джошуа (Великобритания);

9. Мэнни Пакьяо (Филиппины);

10. Шон Портер (США).

Как стало известно ранее, сейчас продолжаются переговоры относительно возможного боя за титул абсолюного чемпиона мира в легком весе Ломаченко – Лопес.

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Напомним, поединок Василия Ломаченко против британца Люка Кэмпбелла признан лучшим в 2019 году по версии Top Rank.

Источник: champion.com.ua
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