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Бокс

Усик: Митрополит Онуфрий – абсолютный чемпион мира в своем деле независимо от весовой категории

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Украинский боксер рассказал об общении с митрополитом Украинской православной церкви (Московского патриархата)

#Усик

Источник – ВИТРАЖИ: в вере в красках.

Митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Онуфрий сильный духовно и физически.

Об этом рассказал украинский боксер Александр Усик.

“Он абсолютный чемпион мира в своем деле независимо от весовой категории. Я с ним много раз общался, разговаривал один на один. Мне очень симпатизирует его духовная сила. Я думаю, физически он тоже достаточно сильный”, – сказал Усик.

Напомним, Усик может провести бой с Паркером за пояс WBO.

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Ранее Усик проведет поединок с Дереком Чисорой.

Источник: champion.com.ua
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