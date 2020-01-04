Усик: Митрополит Онуфрий – абсолютный чемпион мира в своем деле независимо от весовой категории

Украинский боксер рассказал об общении с митрополитом Украинской православной церкви (Московского патриархата)

#Усик

Источник – ВИТРАЖИ: в вере в красках.

Митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Онуфрий сильный духовно и физически.

Об этом рассказал украинский боксер Александр Усик.

“Он абсолютный чемпион мира в своем деле независимо от весовой категории. Я с ним много раз общался, разговаривал один на один. Мне очень симпатизирует его духовная сила. Я думаю, физически он тоже достаточно сильный”, – сказал Усик.