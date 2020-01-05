Брэдли: Усик отберет пояса у Джошуа

Американец уверен, что британец не сможет защитить свои титулы

#Джошуа, #Усик

Источник – iSport.ua.

Украинец Александр Усик в бою перебоксирует чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа.

Об этом экс-чемпион мира Тимоти Брэдли заявил в интервью Boxingnews24.

“Думаю, что в 2020 году Джошуа потеряет титулы. Он уступит их Александру Усику. Джошуа побьет Пулева, но затем Усик перебоксирует Джошуа. Энтони потеряет титулы”, – отметил Брэдли.

Напомним, что в октябре 2019 года Усик дебютировал в хевівейте победой на Уизерспуном. В данный момент украинец является обязательным претендентом по версии WBO в супертяжелом весе.

Напомним, Усик может провести бой с Паркером за пояс WBO.

Ранее Усик проведет поединок с Дереком Чисорой.