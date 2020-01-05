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Бокс

Рамирес – Постол: соперники прошли взвешивание перед титульным поединком

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Источник – Чемпион.

Обладатель титулов WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Карлос Рамирес и украинец Виктор Постол провели процедуру взвешивания за 30 дней до боя.

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Согласно регламенту Всемирного боксерского совета (WBC) боксеры не должны превышать лимит весовой категории более чем на 10% – не более 69,9 кг.

Постол показал вес 66,3 кг. Рамирес же оказался значительно тяжелее – 69,4 кг.

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Напомним, поединок состоится 1 февраля в Хайкоу, Китай.

Источник: champion.com.ua
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