Рамирес – Постол: соперники прошли взвешивание перед титульным поединком

Источник – Чемпион.
Обладатель титулов WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Карлос Рамирес и украинец Виктор Постол провели процедуру взвешивания за 30 дней до боя.
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Согласно регламенту Всемирного боксерского совета (WBC) боксеры не должны превышать лимит весовой категории более чем на 10% – не более 69,9 кг.
Постол показал вес 66,3 кг. Рамирес же оказался значительно тяжелее – 69,4 кг.
Напомним, поединок состоится 1 февраля в Хайкоу, Китай.
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