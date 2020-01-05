У Джошуа истекает срок для выбора следующего соперника

У британца есть еще пару дней, чтобы выбрать какой пояс ему защищать

#Джошуа, #Усик

Источник – iSport.ua.

Во вторник, 7 января, заканчивается время, когда лагерь Энтони Джошуа должен договориться об организации поединка с Александром Усиком или Кубратом Пулевым.

Украинец является официальным претендентом на титул по версии WBO в супертяжелом весе, в то время как болгарин является официальным претендентом, назначенным IBF.

Обе организации, сразу же после реванша между Джошуа и Энди Руисом-младшим 7 декабря направили официальные письма британцу с просьбой начать переговоры с Усиком и Пулевым. Энтони Джошуа получил 30 дней на переговоры, а это значит, что этот срок скоро закончится.

Если на то время в федерации будут направлены официальные соглашения, будут объявлены тендеры. Все идет к тому, что Энтони Джошуа придется отказаться от одного из поясов.

Скорее всего, в мае в Лондоне Джошуа проведет защиту пояса IBF с Кубратом Пулевым, тогда как титул WBO будет уволен. Потом в марте за него поборются Усик и Дерек Чисора, а победитель будет вынужден провести бой с Джозефом Паркером. А уже победитель встретиться с Энтони Джошуа, который попытается вернуть пояс WBO.

Напомним, Усик может провести бой с Паркером за пояс WBO.

Ранее Усик проведет поединок с Дереком Чисорой.