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Бокс

Чемпион мира WBA из России: Я считаю Ломаченко лучшим боксером современности

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Беспутін назвал лучшего боксера современности

#Беспутін, #Ломаченко

Источник – sport.ua.

Лучшим боксером современности украинец Василий Ломаченко.

Об этом чемпион мира WBA Александр Беспутін заявил в интервью RT.

“Я считаю Ломаченко лучшим боксером независимо от весовой категории. Кто лучший в моей полусреднем весовой категории? Если я назову кого-то, то, значит, недооценивают себя самого (смеется). А о себе говорить слишком пафосно. Думаю, сейчас у нас много хороших боксеров.

Актуально: Ломаченко вошел в ТОП-5 престижного рейтинга

Тот же Кроуфорд – мощный спортсмен и на данный момент один из лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Спенс тоже очень сильный. Полусредний вес всегда славился конкуренцией и яркими противостояниями. Нынешняя ситуация – не исключение. Есть масса различных имен, за счет которых можно укрепить свои позиции”, – отметил Беспутін.

Напомним, поединок Василия Ломаченко против британца Люка Кэмпбелла признан лучшим в 2019 году по версии Top Rank.

Источник: champion.com.ua
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