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Бокс

Лопес: Я снесу Ломаченко

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Теофімо Лопес прокомментировал бой с Василием Ломаченко

#Лопес, #Ломаченко, #бокс

Источник – isport.ua.

Обладатель пояса в легком весе по версии IBF Теофімо Лопес хочет уничтожить чемпиона мира в легком весе украинца Василия Ломаченко.

Об этом рассказал чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофімо Лопес.

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“Что я делаю лучше? Я более зрелищный боец, но это не все. Еще я знаю, что на ринге могу изучить Ломаченко так же, как и он меня. Но я не позволю решать судьбу боя судьям. Я выгляжу не лучшим образом, когда так делаю. Я снесу своего соперника в ринге”, – рассказал Лопес.

Как стало известно ранее, сейчас продолжаются переговоры относительно возможного боя за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе Ломаченко – Лопес.

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Напомним, поединок Василия Ломаченко против британца Люка Кэмпбелла признан лучшим в 2019 году по версии Top Rank.

Источник: champion.com.ua
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