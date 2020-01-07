Джошуа может отдать пояс WBO Усику

Александр Усик может получить пояс чемпиона WBO без боя

#Джошуа, #Усика, #бокс

Источник – sport.ua.

Британский чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) может отдать свой пояс по версии WBO в супертяжелом весе 32-летнему украинскому бойцу Александру Усику.

Об этом сообщает Worldboxingnews.

“Для Джошуа лучше добровольно отдать один из поясов IBF или WBO. Он уже признавал это в интервью. Похоже, что Джошуа решил отдать пояс WBO следующему претенденту. А кто этот человек? Это Александр Усик. Почему Джошуа выбрал Усика? Потому что компания Эдди Гирная Matchroom Boxing таким образом сохранит пояс у себя”, — рассказали в World Boxing News.

Актуально: У Джошуа истекает срок для выбора следующего соперника

Джошуа является чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF. При этом боксер должен проводить обязательные защиты титулов, иначе его могут их лишить. Сейчас у Энтони есть два обязательных претендента — Александр Усик по линии WBO и 38-летний болгарин Кубрат Пулев по линии IBF.

Стоит отметить, что у Джошуа и Усика один промоутер — Эдди Гірн.

Напомним, Усик может провести бой с Паркером за пояс WBO.