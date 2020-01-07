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Бокс

Паркер хочет провести бой с Усиком, если чемпионский пояс WBO станет вакантным

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Поединок Усика с Чисорой может не состояться

#Паркер #Усик

Источник – Sport Arena.

Новозеландский супертяжеловес Джозеф Паркер (26-2, 20 КО) может вскоре провести бой с Александром Усиком (17-0, 13 КО).

Об этом заявил менеджер Паркера Дэвид Хиггинс в интервью Sky Sports.

“Ходят разговоры, что Джошуа придется отказаться от одного из своих чемпионских титулов. Если он освободит пояс WBO, то обязательным претендентом на него будет Усик, а Паркер, насколько я понимаю, идет следующим в рейтинге.

Ситуация может привести к бою Паркера и Усика за вакантный чемпионский пояс. Усик – очень квалифицированный боксер. Надеюсь, его бой с Джозефом состоится уже в этом году.

Я не уверен, что поединок Усика с Чисорой состоится. Джозеф готов разобраться с каждым из них”, – отметил Хиггинс.

Напомним, Усик может провести бой с Паркером за пояс WBO.

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Ранее Усик проведет поединок с Дереком Чисорой.

Источник: champion.com.ua
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