Паркер хочет провести бой с Усиком, если чемпионский пояс WBO станет вакантным

Поединок Усика с Чисорой может не состояться

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Источник – Sport Arena.

Новозеландский супертяжеловес Джозеф Паркер (26-2, 20 КО) может вскоре провести бой с Александром Усиком (17-0, 13 КО).

Об этом заявил менеджер Паркера Дэвид Хиггинс в интервью Sky Sports.

“Ходят разговоры, что Джошуа придется отказаться от одного из своих чемпионских титулов. Если он освободит пояс WBO, то обязательным претендентом на него будет Усик, а Паркер, насколько я понимаю, идет следующим в рейтинге.

Ситуация может привести к бою Паркера и Усика за вакантный чемпионский пояс. Усик – очень квалифицированный боксер. Надеюсь, его бой с Джозефом состоится уже в этом году.

Я не уверен, что поединок Усика с Чисорой состоится. Джозеф готов разобраться с каждым из них”, – отметил Хиггинс.