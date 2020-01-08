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Бокс

Фьюри назвал Усика бомжом

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Тайсон Фьюри прокомментировал первое место Александра Усика в рейтинге WBO

#Усик #Фьюри, #бокс

Источник – xsport.ua.

Экс-чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) раскритиковал главу Всемирной боксерской организации Пако Валькарселя за то, что WBO назначила обязательным претендентом на титул организации Александра Усика (17-0, 13 КО).

Об этом рассказал сам боксер.

Фְ’юрі жестко отреагировал на предложение президент WBO провести бой против узбекистанского республиканского боксера Баходіра Джалолова (6-0, 6 КО).

“Может быть (я бы прислушался к вам), если бы вы не сдвинули меня с первой позиции рейтинга WBO и не поставили на мое место какого-то бомжа из крузервейта, у которого один бой в супертяжелом весе, тогда вы имели бы право что-то мне говорить”, – рассказал Фьюри.

Напомним, Усик может провести бой с Паркером за пояс WBO.

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Ранее Усик проведет поединок с Дереком Чисорой.

Источник: champion.com.ua
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