Головкин узнал своего следующего соперника

Геннадий Головкин выйдет на ринг в марте

#Головкин, #Шеремета, #бокс

Источник – isport.ua.

Обладатель титулов IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) проведет бой против поляка Камила Шеремета (21-0, 5 KO).

Об этом сообщает Boxing Scene.

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Поединок должен состояться в Чикаго. Планируется, что боксеры выйдут в ринг 28 марта. Отмечается, что букмекеры уже принимают ставки в соотношении 25 к 1 в пользу казаха.

Напомним, Деревянченко уступил в 12-раундовом конкурентном бою за титул IBF Головкин по решению судей. Головкина освистали зрители после победы над Дерев’янченком.