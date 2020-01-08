Головкин узнал своего следующего соперника

Геннадий Головкин выйдет на ринг в марте
#Головкин, #Шеремета, #бокс
Источник – isport.ua.
Обладатель титулов IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) проведет бой против поляка Камила Шеремета (21-0, 5 KO).
Об этом сообщает Boxing Scene.
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Поединок должен состояться в Чикаго. Планируется, что боксеры выйдут в ринг 28 марта. Отмечается, что букмекеры уже принимают ставки в соотношении 25 к 1 в пользу казаха.
Напомним, Деревянченко уступил в 12-раундовом конкурентном бою за титул IBF Головкин по решению судей. Головкина освистали зрители после победы над Дерев’янченком.
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