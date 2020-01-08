Усик раскрыл, когда может завершить карьеру

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) сообщил,
что пока не думает вешать боксерские перчатки на гвоздь.
По его словам, завязывать нужно, когда уже не прет и когда сложно
встать в пять утра и бежать с каким-то азартом, а также когда не получаешь
удовольствия от того, что делаешь.
«Вот как только тебя перестает вдохновлять что-то, то нужно
уходить. Время, во-первых, не обманешь, ну и ты не можешь быть всегда на
высоте, быстрее всех, потому что есть молодежь», – приводит слова Усика USYK17.