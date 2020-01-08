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Среда, 8 января, 2020
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Бокс

Усик раскрыл, когда может завершить карьеру

Сергей СумскойНет комментариев
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Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) сообщил, что пока не думает вешать боксерские перчатки на гвоздь.

По его словам, завязывать нужно, когда уже не прет и когда сложно встать в пять утра и бежать с каким-то азартом, а также когда не получаешь удовольствия от того, что делаешь.

«Вот как только тебя перестает вдохновлять что-то, то нужно уходить. Время, во-первых, не обманешь, ну и ты не можешь быть всегда на высоте, быстрее всех, потому что есть молодежь», – приводит слова Усика USYK17.

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Тэги: Александр Усик
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