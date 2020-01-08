Усик назвал самого сложного для себя оппонента в супертяжелом весе

Для украинца бой против Тайсона Фьюри будет испытанием

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Источник – sport.ua.

Для бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика самым сложным оппонентом в супертяжелом весе является Тайсон Фьюри.

Об этом украинец заявил в эфире собственного канала USYK17.

“Я думаю, что с Фьюри будет труднее. Это мое мнение. Конечно, он очень непредсказуемый тип, больше двух метров роста и вообще непонятно, что у него в голове. Как и у меня””, – сказал Усик.

Ранее Фьюри назвал Усика бомжом.

Напомним, Усик может провести бой с Паркером за пояс WBO.