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Бокс

Усик назвал самого сложного для себя оппонента в супертяжелом весе

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Для украинца бой против Тайсона Фьюри будет испытанием

#Усик #Тайсон

Источник – sport.ua.

Для бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика самым сложным оппонентом в супертяжелом весе является Тайсон Фьюри.

Об этом украинец заявил в эфире собственного канала USYK17.

“Я думаю, что с Фьюри будет труднее. Это мое мнение. Конечно, он очень непредсказуемый тип, больше двух метров роста и вообще непонятно, что у него в голове. Как и у меня””, – сказал Усик.

Ранее Фьюри назвал Усика бомжом.

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Напомним, Усик может провести бой с Паркером за пояс WBO.

Источник: champion.com.ua
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