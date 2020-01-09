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Бокс

Ломаченко является основным претендентом на попадание в Международный зал боксерской славы

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Василий Ломаченко может попасть в Международный зал боксерской славы

#Ломаченко

Источник – xsport.ua.

Эксперт Лайл Фітсіммонс назвал 31-летнего Василия Ломаченко главным претендентом на попадание в международный зал боксерской славы среди всех действующих боксеров.

Об этом сообщает Boxing Scene.

Рейтинг действующих боксеров, у которых больше всего шансов попасть в Международный боксерский зал славы:

1. Василий Ломаченко – если предположить, что он будет боксировать до 35 лет, то стоит ожидать его введения в 2028 или 2029 году.

2. Эррол Спенс – ему нужно еще несколько лет для того, чтобы подтвердить свой статус и он может получить свою возможность вместе с Ломаченко в 2029-м году.

3. Майки Гарсия – 2025-й или 2026-й год.

4. Сауль Альварес – 2029-й год.

5. Энтони Джошуа – 2030-й год.

Ранее, Лопес пообещал уничтожить Ломаченко.

Напомним, поединок Василия Ломаченко против британца Люка Кэмпбелла признан лучшим в 2019 году по версии Top Rank.

Источник: champion.com.ua
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