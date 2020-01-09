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Бокс

Ломаченко опубликовал видео о российских спецназовцев

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Василий Ломаченко опубликовал скандальное видео

#Ломаченко

Источник – Чемпион.

Украинский чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко опубликовал в Instagram видео с российскими спецназовцами.

Видео опубликовано на странице боксера в Instagram.

На видео говорится про “силу православного духа”. Также, там присутствуют российские спецназовцы, которые являются главными героями ролика.

Настоящее сообщение раскритиковали подписчики боксера.

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Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 9 Янв 2020 в 2:15 PST

Ранее, Лопес пообещал уничтожить Ломаченко.

Напомним, поединок Василия Ломаченко против британца Люка Кэмпбелла признан лучшим в 2019 году по версии Top Rank.

Источник: champion.com.ua
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