Ломаченко опубликовал видео о российских спецназовцев

Василий Ломаченко опубликовал скандальное видео

#Ломаченко

Источник – Чемпион.

Украинский чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко опубликовал в Instagram видео с российскими спецназовцами.

Видео опубликовано на странице боксера в Instagram.

На видео говорится про “силу православного духа”. Также, там присутствуют российские спецназовцы, которые являются главными героями ролика.

Настоящее сообщение раскритиковали подписчики боксера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 9 Янв 2020 в 2:15 PST

Ранее, Лопес пообещал уничтожить Ломаченко.

Напомним, поединок Василия Ломаченко против британца Люка Кэмпбелла признан лучшим в 2019 году по версии Top Rank.