Ломаченко опубликовал видео о российских спецназовцев

Василий Ломаченко опубликовал скандальное видео
#Ломаченко
Источник – Чемпион.
Украинский чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко опубликовал в Instagram видео с российскими спецназовцами.
Видео опубликовано на странице боксера в Instagram.
На видео говорится про “силу православного духа”. Также, там присутствуют российские спецназовцы, которые являются главными героями ролика.
Настоящее сообщение раскритиковали подписчики боксера.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 9 Янв 2020 в 2:15 PST
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 9 Янв 2020 в 2:15 PST
Ранее, Лопес пообещал уничтожить Ломаченко.
Напомним, поединок Василия Ломаченко против британца Люка Кэмпбелла признан лучшим в 2019 году по версии Top Rank.
Напишите здесь свой комментарий
Имя
Email
Пожалуйста, введите ответ цифрами: