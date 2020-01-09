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Бокс

Усик: Буду очень упорно изучать Джошуа

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Украинец – о возможном бое с Джошуа

#Учик, #Джошуа

Источник – Tribuna.com.

Обязательный претендент на пояс WBO в супертяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) уже сейчас готовится к возможному бою с чемпионом по этой версии Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

Об этом украинец заявил в эфире собственного канала USYK17.

“Да просто буду готовиться к нему [Джошуа]. Просто буду очень упорно готовиться, изучать его.

Хотя я уже сейчас это делаю, смотрю его поединки, что-то записываю в свой блокнот, мы общаемся с тренером на эту тему. Что-то делаем”, – сказал Усик.

Ранее Фьюри назвал Усика бомжом.

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Напомним, Усик может провести бой с Паркером за пояс WBO.

Источник: champion.com.ua
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