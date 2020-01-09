Усик: Буду очень упорно изучать Джошуа

Украинец – о возможном бое с Джошуа
#Учик, #Джошуа
Источник – Tribuna.com.
Обязательный претендент на пояс WBO в супертяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) уже сейчас готовится к возможному бою с чемпионом по этой версии Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).
Об этом украинец заявил в эфире собственного канала USYK17.
“Да просто буду готовиться к нему [Джошуа]. Просто буду очень упорно готовиться, изучать его.
Хотя я уже сейчас это делаю, смотрю его поединки, что-то записываю в свой блокнот, мы общаемся с тренером на эту тему. Что-то делаем”, – сказал Усик.
“Да просто буду готовиться к нему [Джошуа]. Просто буду очень упорно готовиться, изучать его.
Хотя я уже сейчас это делаю, смотрю его поединки, что-то записываю в свой блокнот, мы общаемся с тренером на эту тему. Что-то делаем”, – сказал Усик.
Ранее Фьюри назвал Усика бомжом.
Напомним, Усик может провести бой с Паркером за пояс WBO.
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