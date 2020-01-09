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Усик указал когда нужно завершать карьеру

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Украинский боксер – о завершении карьеры

#Усик #бокс

Источник – sport.ua.

Как только тебя перестает вдохновлять, то нужно идти.

Об этом украинский боксер Александр Усик заявил в эфире собственного канала USYK17.

“Завязывать надо, когда тебя не прет. Когда ты не можешь встать в пять утра и бежать с каким-то азартом. Когда ты не получаешь удовольствия от того, что ты делаешь. Вы знаете, мне нравится, когда у меня идет очень тяжелая работа, когда я прихожу после тренировки и у меня болят все мышцы.

Вот как только тебя перестает вдохновлять, то нужно идти. Время, во-первых, не обманешь, ну и ты не можешь быть всегда на высоте, быстрее всех, потому что есть молодежь.

Другой род деятельности нужно начинать, когда у тебя есть еще другой, чуть нужно начинать учиться”, – сказал Усик.

Ранее Фьюри назвал Усика бомжом.

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Напомним, Усик может провести бой с Паркером за пояс WBO.

Источник: champion.com.ua
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