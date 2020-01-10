Лопес: Ломаченко не хочет драться в Нью-Йорке

Теофімо Лопес прокомментировал бой с Василием Ломаченко

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Источник – ua.tribuna.com.

Украинский чемпион WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко не хочет драться с обладателем титула IBF Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО) в Нью-Йорке.

Об этом рассказал американский боксер

“Хочу драться в Нью-Йорке. Это мой дом и Мекка бокса. Я считаю, что это отличное место для этого поединка. Но выбор места зависит не от меня.

Ломаченко не хочет драться в Нью-Йорке, поэтому поединок, вероятно, состоится в другом месте. Возможно, мы подеремся в Лас-Вегасе, Дубае или в Европе”, – рассказал Лопес.