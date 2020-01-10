Лопес: Мне надо стать тем парнем, который покажет как победить Ломаченко

Боксер рассказал о планах стать абсолютным чемпионом

#Ломаченко, #Лопес

Источник – iSport.ua.

Чемпион мира по версии IBF Теофімо Лопес уверен в своей победе в потенциальном поединке с украинским чемпионом WBA, WBO и WBC Василием Ломаченко.

Об этом он заявил в интервью ESPN

“После победы над Ломаченко я стану абсолютным чемпионом мира в 22 года. После этого я хочу драться с кем-то вроде Хосе Рамиреса или Джоша Тейлора в первом полусреднем весе. Даже Реджис Прогре подойдет. Это будут известные имена, топовые бойцы, которых кто-то, может, даже боится. После 140 фунтов, когда я зачищу этот дивизион, я перейду в полусредний вес. Как я собираюсь побеждать Ломаченко? Следите за мной, когда начнется бой. При мне всегда был победный план. Мне нужно стать тем парнем, который покажет всем, как победить Ломаченко, ведь еще никто не смог этого сделать”, – сказал Лопес.

Ранее, Ломаченко опубликовал видео о российских спецназовцев.

Напомним, поединок Василия Ломаченко против британца Люка Кэмпбелла признан лучшим в 2019 году по версии Top Rank.