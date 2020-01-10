Поветкин хочет провести бой против Уайта

Супертяжеловес из России Александр Поветкин (35-2-1, 24 КО) заинтересован в бое против британца Диллиана Уайта (27-1, 18 КО), передает Sky Sports.

По словам представителя промоутерской компании россиянина, подопечный был заинтересован в схватке с Уайтом еще до того, как получил статус обязательного претендента для Энтони Джошуа.

«Мы еще не начинали переговоры о поединке, но я слышал о взаимном интересе», – заявил представитель Поветкина.