Поветкин хочет провести бой против Уайта

Супертяжеловес из России Александр Поветкин (35-2-1, 24 КО)
заинтересован в бое против британца Диллиана Уайта (27-1, 18 КО), передает Sky
Sports.
По словам представителя промоутерской компании россиянина,
подопечный был заинтересован в схватке с Уайтом еще до того, как получил статус
обязательного претендента для Энтони Джошуа.
«Мы еще не начинали переговоры о поединке, но я слышал о
взаимном интересе», – заявил представитель Поветкина.
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