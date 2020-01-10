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Пятница, 10 января, 2020
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Бокс

Поветкин хочет провести бой против Уайта

Сергей СумскойНет комментариев
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Супертяжеловес из России Александр Поветкин (35-2-1, 24 КО) заинтересован в бое против британца Диллиана Уайта (27-1, 18 КО), передает Sky Sports.

По словам представителя промоутерской компании россиянина, подопечный был заинтересован в схватке с Уайтом еще до того, как получил статус обязательного претендента для Энтони Джошуа.

«Мы еще не начинали переговоры о поединке, но я слышал о взаимном интересе», – заявил представитель Поветкина.

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Тэги: Александр Поветкин
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