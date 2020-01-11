Арум подтвердил бой Ломаченко – Лопес

Бой между Василием Ломаченко и Теофімо Лопесом состоится в мае
#Арум, #Ломаченко, #Лопес
Источник – xsport.ua.
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум подтвердил организацию боя между обладателем титулов WBA, WBO и WBC украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и чемпионом мира по версии IBF в легком весе американцем Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО).
Об этом рассказал журналист Стив Ким.
“Но одна вещь известна наверняка: это следующий бой для этих двух”, – рассказал Ким.
Бой должен состояться в мае 2020 года. На данный момент рассматривается два варианта – знаменитый Madison Square Garden в Нью-Йорке или Средняя Азия.
Ранее сообщалось, что Ломаченко не хочет драться с Лопесом в Нью-Йорке.
Напомним, Ломаченко опубликовал видео о российских спецназовцев.