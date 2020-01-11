Бетербиев назвал дату своего следующего боя

Артур Бетербиев скоро вернется на ринг

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Источник – xsport.ua.

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев (15-0-0, 15 КО) назвал дату и два возможных места проведения первой защиты титулов против обязательного претендента по линии IBF, китайца Фаньлунь Мена (16-0-0, 10 KO).

Об этом рассказал сам боксер.

“Я очень рад вам сообщить, что моя обязательная защита поясов IBF и WBC против Фаньлунь Мена состоится 28-го марта в городе Квебек или в Москве”, – сказал Бетербиев.

Напомним, Бетербиев может отказаться от обязательной защиты в Китае.

Также, Ломаченко является основным претендентом на попадание в Международный зал боксерской славы.