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Деревянченко может получить титульный бой

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Украинец может сразиться за титул

#Деревянченко

Источник – 24tv.ua.

Украинский боксер Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) может провести бой с чемпионом мира в среднем весе по версии WBO Деметріусом Андраде. (28-0, 17 KO)

Об этом рассказал инсайдер Крис Маннікс.

“Пока Сергей Деревянченко продолжает искать оппонента, Деметриус Андраде сказал мне, что он готов и хотел бы защищать свой титул в бою с ним, как только проведет обязательную защиту с Люком Келером”, – рассказал Маннікс.

Бой между Андраде и Келером состоится 30 января.

Напомним, Деревянченко уступил в 12-раундовом конкурентном бою за титул IBF Головкин по решению судей. Головкина освистали зрители после победы над Дерев’янченком.

Источник: champion.com.ua
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