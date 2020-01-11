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Бокс

Красюк: Усик встретится в ринге с Джошуа, и это факт

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Александр Красюк прокомментировал бой Усик – Джошуа

#Джошуа, #Усик #бокс

Источник – isport.ua.

Украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) обязательно встретится с чемпион мира по версии IBF, IBO, WBA и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

Об этом рассказал менеджер украинца Александр Красюк.

“Бой с Чисорой не может быть титульным. Если пояс WBO станет вакантным, то Усик с удовольствием будет за него боксировать. Выше всех в рейтинге среди доступных претендентов находится Джозеф Паркер.

Усик встретится в ринге с Джошуа, и это факт! Вопрос заключается только в том, когда: в следующем бою или позже. Сейчас мы ожидаем решения Энтони”, – рассказал Красюк.

Ранее Фьюри назвал Усика бомжом.

Напомним, Усик может провести бой с Паркером за пояс WBO.

Источник: champion.com.ua
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