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Бокс

Кроуфорд может подняться в первый средний дивизион

Сергей СумскойНет комментариев
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Полусредневес Теренс Кроуфорд (36-0-0, 27 KO) отметил, что он не против подняться в другую весовую категорию, чтобы провести бой против обладателя пояса WBO Патрика Тейшейры.

По словам спортсмена, разговор о новом весе уже состоялся с тренерским штабом и менеджерами.

«Если этот поединок будет реально возможен, то мы отнесемся к этому соответствующим образом. Я не сомневаюсь, что могу конкурировать с любым соперником в первом среднем весе.

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Многие люди судят меня по габаритам, мол, я слишком маленький, чтобы драться с кем-то еще. Но они ничего не знают о моих физических возможностях», – заявил Кроуфорд.

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Тэги: Теренс Кроуфорд
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