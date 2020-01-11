Суть была совсем не в триколоре – Ломаченко ответил на критику за российский спецназ

Василий Ломаченко прокомментировал видео с российским спецназом.

#Ломаченко

Источник – Чемпион.

Украинский чемпион мира Василий Ломаченко ответил на критику после публикации ролика с российским спецназом.

В Instagram боксер записал обращение, в котором в стихах объяснил публикацию скандального ролика.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ☦️ Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 11 Янв 2020 в 1:30 PST

Напомним, Ломаченко играет в хоккей в форме с флагом Российской империи.