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Бокс

Суть была совсем не в триколоре – Ломаченко ответил на критику за российский спецназ

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Василий Ломаченко прокомментировал видео с российским спецназом.

#Ломаченко

Источник – Чемпион.

Украинский чемпион мира Василий Ломаченко ответил на критику после публикации ролика с российским спецназом.

В Instagram боксер записал обращение, в котором в стихах объяснил публикацию скандального ролика.

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☦️

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 11 Янв 2020 в 1:30 PST

Напомним, Ломаченко играет в хоккей в форме с флагом Российской империи.

Источник: champion.com.ua
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