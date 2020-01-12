Шилдс быстрее стала чемпионкой мира в трех весовых категориях

#Шилдс, #Ломаченко

Источник – Главком.

Двукратная олимпийская чемпионка Кларісса Шилдс в рамках вечера в Атлантик-Сити одержала уверенную победу над хорваткою Иваном Габазіном и завоевала вакантные пояса WBC и WBO в первом среднем весе.

Счет судейских записок по итогам десяти раундов составил 100-89, 100-90 и 99-89 в пользу Шилдс.

Шилдс в своем десятом профессиональном поединке стала чемпионкой мира в трех весовых категориях, побив рекорд Василия Ломаченко, которому для этого понадобилось 12 боев.

Ранее, Ломаченко ответил на критику после публикации ролика с российским спецназом.

Напомним, Ломаченко играет в хоккей в форме с флагом Российской империи.