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Бокс

Мунгія досрочно победил о’салливана

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Победил техническим нокаутом в 11 раунде

#Мунгія, #О’Салливан

Источник – Чемпион.

23-летний экс-чемпион WBO в первом среднем весе Хайме Мунгія в главном поединке вечера бокса в Сан-Антонио одержал победу техническим нокаутом над 35-летним ирландским боксером Гэри О’Салліваном.

Мунгу имел преимущество на протяжении большей части боя (что стало во второй половине подавляющим – в основном благодаря жесткому джебу, против которого о’салливан так и не смог найти никакого противоядия) и казалось несколько раз мог завершить его досрочно, однако ирландец сумел достоять до одиннадцатого раунда, когда наконец его секунданты выбросили полотенце во время очередной атаки Мунгії.

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Для Мунгії этот поединок стал официальным дебютом в средней весовой категории.

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Источник: champion.com.ua
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