Мунгія досрочно победил о’салливана

Победил техническим нокаутом в 11 раунде

#Мунгія, #О’Салливан

Источник – Чемпион.

23-летний экс-чемпион WBO в первом среднем весе Хайме Мунгія в главном поединке вечера бокса в Сан-Антонио одержал победу техническим нокаутом над 35-летним ирландским боксером Гэри О’Салліваном.

Мунгу имел преимущество на протяжении большей части боя (что стало во второй половине подавляющим – в основном благодаря жесткому джебу, против которого о’салливан так и не смог найти никакого противоядия) и казалось несколько раз мог завершить его досрочно, однако ирландец сумел достоять до одиннадцатого раунда, когда наконец его секунданты выбросили полотенце во время очередной атаки Мунгії.

Для Мунгії этот поединок стал официальным дебютом в средней весовой категории.

Ранее, американка побила рекорд Ломаченко.