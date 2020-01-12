Мунгія досрочно победил о’салливана

23-летний экс-чемпион WBO в первом среднем весе Хайме Мунгія в главном поединке вечера бокса в Сан-Антонио одержал победу техническим нокаутом над 35-летним ирландским боксером Гэри О’Салліваном.
Мунгу имел преимущество на протяжении большей части боя (что стало во второй половине подавляющим – в основном благодаря жесткому джебу, против которого о’салливан так и не смог найти никакого противоядия) и казалось несколько раз мог завершить его досрочно, однако ирландец сумел достоять до одиннадцатого раунда, когда наконец его секунданты выбросили полотенце во время очередной атаки Мунгії.