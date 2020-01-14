Украинский боксер отправиться в Россию за чемпионским поясом

Чухяджян может выиграть первый взрослый титул в профібоксі

#Чухяджян, #Воробьев

Источник – isport.ua.

Украинский боксер полусреднего веса Карен Чухяджян (15-1, 7 КО) проведет бой за вакантный пояс WBO International.

Об этом сообщает Box Rec.

Экс-чемпион мира среди молодежи по версиям WBO и WBC встретится с россиянином Сергеем Воробьевым (9-0, 6 КО) в главном бою вечера в российском Калининграде 1 февраля.

Для подопечного Вячеслава Сенченко это будет первый бой за взрослый чемпионский титул.

Ранее, Ломаченко ответил на критику после публикации ролика с российским спецназом.

Напомним, Ломаченко играет в хоккей в форме с флагом Российской империи.